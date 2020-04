Trolls World Tour stabilisce nuovi record tra i titoli a noleggio in formato digitale negli USA (Di lunedì 13 aprile 2020) Negli Stati Uniti Trolls World Tour ha stabilito nuovi record nel mercato dei film a noleggio in formato digitale. Trolls World Tour ha stabilito negli Stati Uniti nuovi record dopo il debutto sul circuito di Video on Demand, come riportano i primi dati relativi al debutto del lungometraggio animato condivisi da FandangoNOW. Il sequel delle avventure dei simpatici Poppy e Branch è stato messo a disposizione anche in Italia per il noleggio e, nonostante sia stato selezionabile solo per pochi giorni, ha debuttato nella classifica dei titoli più richiesti. Trolls World Tour negli Stati Uniti, ha stabilito i record come Titolo con il maggior numero di pre-ordini, Miglior debutto online e Migliori dati nei primi tre giorni di presenza ... Leggi su movieplayer Trolls e generi musicali : come cambiano le sei diverse tribù di Trolls World Tour

