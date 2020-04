Sara Cunial ai vigili: "Vado alla Camera..." L'ex grillina sanzionata sulla Via del Mare (Di lunedì 13 aprile 2020) C'è anche la deputata Sara Cunial, ex Movimento 5 Stelle riparata al Gruppo Misto, tra i tanti italiani fermati e sanzionati mentre sfuggivano alla quarantena per andare al Mare. L'ex grillina, originaria di Bassano del Grappa, è stata fermata il giorno di Pasquetta, oggi lunedì 13 aprile, dagli age Leggi su iltempo Multata Sara Cunial deputata ex M5s : "Vado alla Camera". Ma stava andando al mare

Sara Cunial : la deputata ex M5S fermata sulla Via del Mare a Roma. Multa in arrivo

Sara Cunial : la deputata ex M5S fermata sulla Via del Mare a Roma (Di lunedì 13 aprile 2020) C'è anche la deputata, ex Movimento 5 Stelle riparata al Gruppo Misto, tra i tanti italiani fermati e sanzionati mentre sfuggivanoquarantena per andare al. L'ex, originaria di Bassano del Grappa, è stata fermata il giorno di Pasquetta, oggi lunedì 13 aprile, dagli age

ritalaura2000 : RT @HuffPostItalia: Multata Sara Cunial deputata ex M5s: 'Vado alla Camera'. Ma stava andando al mare - angy_cocco : RT @tempoweb: #SaraCunial ai vigili: 'Vado alla Camera...' L'ex #M5s sanzionata sulla #ViadelMare - tempoweb : #SaraCunial ai vigili: 'Vado alla Camera...' L'ex #M5s sanzionata sulla #ViadelMare - Ernesto65373005 : RT @seneca1900: Roma, la deputata Sara Cunial no vax fermata dai vigili sulla via del Mare NO VAX come La TAVERNA Mi sto muovendo per la… - fabioferrero71 : RT @HuffPostItalia: Multata Sara Cunial deputata ex M5s: 'Vado alla Camera'. Ma stava andando al mare -