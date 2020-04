Mika a Domenica In sul Coronavirus, “È come vivere sospesi…” (Di lunedì 13 aprile 2020) Mika aveva dato forfait a Domenica In un paio di settimane fa. Il cantante, infatti, doveva collegarsi con Mara Venier ma aveva mancato l’appuntamento. A diversi giorni di distanza spiega bene le motivazioni e racconta come sono andate le cose. Per farlo, ovviamente, ha scelto di nuovo Domenica In dove Mara Venier è stata ben più che felice di poterlo ascoltare. Ecco cos’ha detto. Mika, come vivere sospesi L’esperienza con la malattia della madre che, oltre che con un tumore al cervello, si è trovata a combattere con il Coronavirus, ha completamente destabilizzato la vita di Mika. Non che, in questo momento complicato, siamo in grado di avere una vita stabile ma quando in mezzo c’è la malattia diventa praticamente difficilissimo andare avanti. Due settimane fa, poco prima di collegarsi, il ragazzo era già pronto ma il figlio lo ... Leggi su kontrokultura Mika - racconto drammatico a Domenica In : “Mia mamma in pericolo”

