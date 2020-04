annatomasi1 : RT @vitaindiretta: Sono in collegamento con noi Maurizio Battista e la sua compagna Alessandra Moretti ?? Ora a #LaVitaInDiretta https://t.c… - Valedance11 : RT @vitaindiretta: Sono in collegamento con noi Maurizio Battista e la sua compagna Alessandra Moretti ?? Ora a #LaVitaInDiretta https://t.c… - vitaindiretta : Sono in collegamento con noi Maurizio Battista e la sua compagna Alessandra Moretti ?? Ora a #LaVitaInDiretta - VitaMarko83 : Questa l'avete scritta per Maurizio Battista vero? - ElisaBelforte : @cristina_cricca C'era un pezzo di Maurizio Battista sui nomi da dare ai figli se sei di Roma nord o Roma sud -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Battista Maurizio Battista/ “A maggio mio show su Rai 2, quando finirà tutto un caffé al bar” Il Sussidiario.net Maurizio Battista/ “A maggio mio show su Rai 2, quando finirà tutto un caffé al bar”

Il noto comico romano Maurizio Battista è stato ospite in collegamento presso la puntata odierna del programma di Rai Uno, La Vita in Diretta. Maurizio si è presentato in compagnia della moglie, ...

Cultura e Spettacoli

Ficarra e Picone, Gabriele Cirilli, Fabio De Luigi, Raul Cremona, Aldo, Giovanni e Giacomo, Maurizio Battista e tanti altri. Lido degli Aranci: "Un nostro modo per dare spensieratezza" ...

Il noto comico romano Maurizio Battista è stato ospite in collegamento presso la puntata odierna del programma di Rai Uno, La Vita in Diretta. Maurizio si è presentato in compagnia della moglie, ...Ficarra e Picone, Gabriele Cirilli, Fabio De Luigi, Raul Cremona, Aldo, Giovanni e Giacomo, Maurizio Battista e tanti altri. Lido degli Aranci: "Un nostro modo per dare spensieratezza" ...