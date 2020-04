Il Cristo Redentore a Rio vestito con il camice tricolore (Di lunedì 13 aprile 2020) Il Cristo Redentore di Rio de Janeiro è stato "vestito" nel giorno di Pasqua con un camice da medico, proiettato sulla statua bianca che sovrasta la città in omaggio a quanti lavorano per contenere l'epidemia di coronavirus in tutto il mondo. Il Cristo Redentore è stato illuminato, mentre il cardinale Dom Orani Tempesta celebrava la messa, con le bandiere dei Paesi più colpiti: dell'Italia, oltre a Stati Uniti, Cina, Spagna. E del Brasile, che ad oggi registra 22.169 casi confermati di coronavirus. Leggi su ilfogliettone Rio De Janeiro - il Cristo Redentore con il camice per ringraziare i medici

