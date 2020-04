"Giusto riaprire le librerie, risposta della virtù al vizio delle tabaccherie" (Di lunedì 13 aprile 2020) In questi giorni di pandemia siamo tutti lì a cercare di distrarci per non pensare, soprattutto al dopo. Farlo con uno o più libri – il cui mercato, dati AIE (Associazione Italiana Editori), vedrà la pubblicazione di quasi 24 milioni di titoli in meno per la drastica riorganizzazione dei piani editoriali – può aiutare e domani, forse, sarà ancora più facile, visto che si potrà tornare nelle librerie rispettando le distanze di sicurezza.“Sono senz’altro favorevole alla loro riapertura”, spiega all’HuffPost Gian Arturo Ferrari, per tanti anni direttore dei libri Mondadori, già vice presidente della società di Segrate e del Centro per il libro e la lettura presso il ministero dei Beni e delle Attività Culturali. “Hanno tenuto aperto i tabaccai e in un certo senso, hanno voluto ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 13 aprile 2020) In questi giorni di pandemia siamo tutti lì a cercare di distrarci per non pensare, soprattutto al dopo. Farlo con uno o più libri – il cui mercato, dati AIE (Associazione Italiana Editori), vedrà la pubblicazione di quasi 24 milioni di titoli in meno per la drastica riorganizzazione dei piani editoriali – può aiutare e domani, forse, sarà ancora più facile, visto che si potrà tornare nellerispettando le distanze di sicurezza.“Sono senz’altro favorevole alla loro riapertura”, spiega all’HuffPost Gian Arturo Ferrari, per tanti anni direttore dei libri Mondadori, già vice presidentesocietà di Segrate e del Centro per il libro e la lettura presso il ministero dei Beni eAttività Culturali. “Hanno tenuto aperto i tabaccai e in un certo senso, hanno voluto ...

ferrazza : Non è giusto chiedere alla medicina e alla biologia quando “riaprire”. In quei campi, i competenti sono un fondamen… - luca_hendrix_ : @zaiapresidente Contento del suo lavoro presidente, ma penso sia giusto riaprire anche in Italia i negozi di musica… - HuffPostItalia : 'Giusto riaprire le librerie, risposta della virtù al vizio delle tabaccherie' - 1908_monica : RT @StefanoDonati27: Per la Fase 2 credo sia giusto non valutare il codice Ateco a prescindere ma se l’attività riesce a rispettare i param… - simy77ss : @Fi0nda @valy_s Alcune..giusto..qua si parla di riaprire tutto..di eliminare le distanze..speriamo che tutto vada l… -

Ultime Notizie dalla rete : Giusto riaprire "Giusto riaprire le librerie, risposta della virtù al vizio delle tabaccherie" L'HuffPost "Giusto riaprire le librerie, risposta della virtù al vizio delle tabaccherie"

In questi giorni di pandemia siamo tutti lì a cercare di distrarci per non pensare, soprattutto al dopo. Farlo con uno o più libri – il cui mercato, dati AIE (Associazione Italiana Editori), vedrà la ...

Riapertura delle librerie: parlano i librai indipendenti

Riaprire le librerie adesso non le agevola a livello finanziario, anzi, con grande probabilità le affossa. E non crediamo sia giusto che, per il valore della ricostruzione, centinaia di luoghi della ...

In questi giorni di pandemia siamo tutti lì a cercare di distrarci per non pensare, soprattutto al dopo. Farlo con uno o più libri – il cui mercato, dati AIE (Associazione Italiana Editori), vedrà la ...Riaprire le librerie adesso non le agevola a livello finanziario, anzi, con grande probabilità le affossa. E non crediamo sia giusto che, per il valore della ricostruzione, centinaia di luoghi della ...