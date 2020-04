F1, Race of the World 2020: il 14 aprile la seconda tappa. Tutti i partecipanti, presenti Leclerc e Giovinazzi (Di lunedì 13 aprile 2020) Domani 14 aprile andrà in scena il secondo round della Race for the World”, un mini-campionato virtuale ideato per raccogliere 100mila dollari a favore del “Solidarity Response Fund”. L’emergenza Covid-19 ha fermato, come è noto, il Mondiale di F1 e allora i piloti vogliono impegnarsi per aiutare chi sta lottando contro la pandemia. Ecco dunque l’idea di questa serie, il cui primo appuntamento è andato in scena sul tracciato virtuale di Abu Dhabi, è che vedrà i racing driver competere anche domani e venerdì 17 aprile. Giova ricordare che ogni round si svolgerà su due gare. Tra i concorrenti ci saranno volti noti di F1, Formula E, F2, F3, e Super Formula. Fra questi hanno risposto all’appello Charles Leclerc, Alexander Albon, Lando Norris, George Russell, Antonio Giovinazzi e Nicholas Latifi. Da ... Leggi su oasport F1 - Alexander Albon fa sua la Race for the World virtuale - quinto Charles Leclerc - preceduto anche dal fratello Arthur!

Leclerc e Giovinazzi per ‘Race for the World’

