Da Quel che passa il convento quadrotti arancia e crema di nocciola

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 13 aprile 2020) Dacheilarriva un’ottima ricetta suggerita da Mariangela. Oggi prepariamo insieme un buonissimo dolce visto nel programma di cucina in onda su Tv2000 dal lunedì al venerdì alle 11. Oggi la ricetta scelta èla deidi nocciole. Che ne dite? Un dolce davvero molto buono e anche semplice da fare. Vediamo quindi come si prepara questo buonissimo dolce visto in tv, che ne dite, dalla foto sembrerebbe davvero delizioso! LA RICETTA DEIALL’DACHEIL3 Uova2 Arance (Succo e buccia grattugiata)250 gr Zucchero250 gr Farina 00100 ml Latte100 ml Olio di Semi di MaisMezza bustina Lievito in polvere per dolci200 gralle NoccioleZucchero a velo vanigliato per guarnirePreparazione, vediamo come preparare questi buonissimi! In una ciotola grattugiate la ...