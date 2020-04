Coronavirus | le notizie dal mondo – La Francia prolunga il lockdown Macron | «Dall’11

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – UltimeOltre 114mila vittime in tutto il. E oltre 1,8 milioni di casi confermati, di cui 550mila negli Stati Uniti. Sono questi gli ultimi dati sulla pandemia diregistrati dalla Johns Hopkins University. In questi mesi la mappa è diventata un riferimento mondiale per i dati sulla diffusione del virus e ora ha aggiunto una sezione ad hoc per monitorare l’andamento negli Stati Uniti.Ansa/Il presidente francese Emmanuel«L’epidemia comincia a rallentare. I risultati ci sono. Gli ingressi in rianimazione diminuiscono. La speranza rinasce», ha detto il presidente francese, Emmanuel, in un messaggio alla nazione in cui ha annunciato ilmento delfino all’11 maggio. «L’11 maggio prossimo sarà l’inizio ...