Tevez ed il particolare aneddoto su Cristiano Ronaldo | “Incredibile | era un’ossessione”

(Di domenica 12 aprile 2020)racconta. I due sono stati insieme al Manchester United e l’argentino, in un’intervista a ‘Marca’, rivela alcuni particolari dell’asso della Juventus. “Aveva una vera ossessione per la palestra, passava tutto il tempo lì”. Ma l’più significativo è quello relativo all’arrivo sul campo di allenamento. Il portoghese era sempre il primo, anche quando– appositamente – decideva di presentarsi al centro sportivo in anticipo: “Se ci allenavamo alle nove del mattino e decidevo di anticiparmi arrivando alle otto, lui già era lì. Arrivavo alle sette e mezza, e lui era lì. Ma dico, è possibile riuscire ad arrivare prima di questo tipo? Un giorno mi decisi ad arrivare alle sei del mattino e lo trovai già sul posto. Mezzo ...

CalcioWeb : #Tevez ed il particolare aneddoto su #CristianoRonaldo: 'Incredibile, era un'ossessione' - -

Ultime Notizie dalla rete : Tevez particolare

CalcioWeb

Da una parte Claudio Marchisio, juventino da sempre e per sempre, dall’altra Carlitos Tevez, l’argentino che si è preso ... una potenziale finale anticipata nel nostro particolare torneo per eleggere ...In particolare per i club delle categorie inferiori ... Però le parole dell’attaccante argentino Carlos Tevez potrebbero far cambiare idea a molti. “Noi calciatori possiamo restare anche ...