Si potrà andare al mare in estate? Come saranno le vacanze col coronavirus? In spiaggia con la mascherina. E in acqua… (Di domenica 12 aprile 2020) Si riuscirà ad andare al mare quest'estate? Come saranno le vacanze degli italiani al tempo del coronavirus? L'Italia sta facendo i conti con l'emergenza coronavirus e la nostra vita è cambiata radicalmente, sarà così anche con l'arrivo della bella stagione: dovremo convivere con Covid-19 e le belle giornate in spiaggia e in acqua saranno ben diverse rispetto a Come siamo abituati. Il Professor Giulio Maria Ricciuto, direttore di medicina d'emergenza alla Asl Roma 3 e primario del pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia, ha rilasciato un'importante commento a Il Messaggero: "Bisogna essere cauti e prudenti. Tecnicamente sarà possibile – in estate inoltrata – andare in spiaggia ma mantenere sempre le dovute distanze tra le persone e gli ombrelloni. Bisognerà comunque indossare ...

Si potrà andare in vacanza e al mare? Mascherine in spiaggia - 2 metri tra gli ombrelloni - no discoteche : tutte le ipotesi e chi si sta attrezzando

