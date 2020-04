Regina Elisabetta, il messaggio di Pasqua: “Non ci faremo sopraffare” (Di domenica 12 aprile 2020) Un messaggio toccante quello della Regina Elisabetta che ha augurato a tutti una buona Pasqua con parole ricche di speranza. Ecco cosa ha detto. La Regina Elisabetta manda un messaggio alla Nazione Per la prima volta nella sua lunga vita sul trono del Regno Unito, la Regina Elisabetta ha deciso di parlare alla Nazione per la Pasqua. Dato il momento particolare che il mondo sta vivendo a causa del coronavirus, la Sovrana ha deciso eccezionalmente di parlare agli inglesi per infondere speranza. Il suo viso non è apparso, però, e nel video si vedeva solo una candela, mentre la voce della Regina Elisabetta risuonava in sottofondo con queste parole: Questa Pasqua sarà diversa per molti di noi, ma rimanere separati servirà a salvare gli altri. La Pasqua, tuttavia, non è cancellata, anzi la Pasqua adesso ci serve più che mai. La scoperta di Cristo ... Leggi su velvetgossip La Regina Elisabetta manda un messaggio di auguri per Pasqua : “La luce trionferà sulle tenebre”

