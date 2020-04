‘Pechino Express’ | una discussa ex concorrente lancia pesanti accuse al programma | “Una

Leggi su isaechia

(Di domenica 12 aprile 2020) La finale di Pechino Express si sta avvicinando: martedì 14 Aprile andrà in onda l’ultima puntata delcondotto da Costantino Della Gherardesca. A contendersi la vittoria ci saranno tre coppie: le #Top, ossia Dayane Mello e Ema Kovac; i #WeddingPlanner, cioè Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi; ed infine Nicole Rossi e Jennifer Poni che formano le #Collegiali. In attesa di conoscere i vincitori di quest’ultima edizione, in queste ore ilè stato investito da una polemica. A farla scattare è stata Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti ed ex partecipante del. Vi aveva preso parte insieme al fratello Andrea Fachinetti nel 2015, quando dopo pochissime puntate avevano deciso di ritirarsi, per loro scelta. Ai tempi, la Rivelli motivò questo abbandono affermando: “Ho avuto una serie di mancamenti e per portare ...