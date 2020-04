“Non so cosa mi aspetta”. UeD, Giovanna Abate spiazza tutti: la tronista ha deciso (Di domenica 12 aprile 2020) Giovanna Abate, una delle protagoniste più diffuse degli ultimi tempi di Uomini e Donne torna a far parlar di sé. Come anticipato da Raffaella Mennoia infatti, il programma simbolo di Maria De Filippi tornerà in video dal 20 aprile con tante novità. Al momento, complice l’incertezza generale, nessuno sa cosa succederà e quali personaggi terranno compagnia agli italiani, Fatto sta che sarà un format completamente innovativo. E che, senza alcun dubbio, verrà accettato in modo più che positivo da tutti i suoi telespettatori. È proprio per questo motivo che, tramite alcune Instagram Stories condivise sul profilo social ufficiale di Raffaella Mennoia, Giovanna Abate, la giovane e bella tronista romana, ha ammesso di essere molto agitata. Continua dopo la foto ‘Senza assembramenti, stare vicini ma lontani’, ... Leggi su caffeinamagazine Giulio Raselli ex tronista di UeD ha seri problemi di gelosia - Giulia D’Urso “non so cosa fare”

Taiwan - cittadini in fila per le donazioni all’Italia : “Non scordiamo cosa avete fatto per noi in passato”

ClioMakeUp - a tre settimane dal parto e lontana dalla sua New York : “Non so cosa faremo” (Di domenica 12 aprile 2020), una delle protagoniste più diffuse degli ultimi tempi di Uomini e Donne torna a far parlar di sé. Come anticipato da Raffaella Mennoia infatti, il programma simbolo di Maria De Filippi tornerà in video dal 20 aprile con tante novità. Al momento, complice l’incertezza generale, nessuno sasuccederà e quali personaggi terranno compagnia agli italiani, Fatto sta che sarà un format completamente innovativo. E che, senza alcun dubbio, verrà accettato in modo più che positivo dai suoi telespettatori. È proprio per questo motivo che, tramite alcune Instagram Stories condivise sul profilo social ufficiale di Raffaella Mennoia,, la giovane e bellaromana, ha ammesso di essere molto agitata. Continua dopo la foto ‘Senza assembramenti, stare vicini ma lontani’, ...

borghi_claudio : Vi ricordate quanti sberleffi dei buffoni col pieccdì mi sono sorbito dopo QUESTO video? (riguardatevelo perchè pi… - matteosalvinimi : Perché Leu vuole tassare la casa e i risparmi degli italiani? Dov’è la cassa integrazione promessa? Quando arrivano… - matteosalvinimi : #Salvini: Il Mes non è ciò che serve all’Italia. Già nel 2012 siamo stati l’unico partito in Parlamento a votare co… - Evgheni_73 : RT @borghi_claudio: @albert_jura @davide_vecchi Legga qui e ripassi. Se il Governo non viene in Parlamento la colpa è sua, non mia. Ed è pu… - boobear_rainbow : RT @elisaasile6: E questo è la prima e ultima cosa che dico sulla paparazzata di oggi/ieri di Harry Styles a 'Los Angeles'. (Ormai non ci c… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non cosa Voli cancellati, Germania e Olanda ignorano il regolamento Ue: “Non c'è obbligo di rimborso” la Repubblica