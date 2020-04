I sei minuti che vent’anni fa cambiarono la storia di Ronaldo (Di domenica 12 aprile 2020) Ronaldo è immobile, raggomitolato in una posizione quasi fetale. “Mamma”, grida. “Papà”, urla. Con tutto il fiato che ha in gola. Ancora e ancora e ancora. Come se loro potessero davvero anestetizzare il suo dolore. Come se loro potessero davvero raccogliere i frammenti del suo mondo andato di nuovo Leggi su ilfoglio Coronavirus - dopo 50 anni di matrimonio muoiono a sei minuti di distanza

Coronavirus - nelle farmacie il test che in 15 minuti rivela se sei positivo

Coronavirus - nelle farmacie il test che in 15 minuti rivela se sei positivo (Di domenica 12 aprile 2020)è immobile, raggomitolato in una posizione quasi fetale. “Mamma”, grida. “Papà”, urla. Con tutto il fiato che ha in gola. Ancora e ancora e ancora. Come se loro potessero davvero anestetizzare il suo dolore. Come se loro potessero davvero raccogliere i frammenti del suo mondo andato di nuovo

Diegopassoni : @matteosalvinimi Ma se in quei tragici 5 minuti in cui sei stata ministra degli interni volevi i pieni poteri per p… - krystalmoreaux : se sto altri due minuti in tl va a finire che vado a letto alle sei quindi ciao amici è stato un piacere anche stan… - martnm___ : RT @mrtnsllx_: #OneDirectionSave2020 Mamma: perché sei chiusa in bagno a piangere da 40 minuti? - mrtnsllx_ : #OneDirectionSave2020 Mamma: perché sei chiusa in bagno a piangere da 40 minuti? - aleasedufour : annibal se metti like dopo avermi lasciata venti minuti con la buonanotte non ci credo che sei andato -

Ultime Notizie dalla rete : sei minuti I sei minuti che vent’anni fa cambiarono la storia di Ronaldo Il Foglio I sei minuti che vent’anni fa cambiarono la storia di Ronaldo

Il brasiliano stringe la mano a Mutu. Poi si fa tre volte il segno della croce ed entra in campo. In quattro minuti prova due allunghi e allarga un pallone sulla fascia. Sta ancora provando a prendere ...

Horacio Pagani: il cuore resta nel garage

Horacio Pagani aggira l’isolamento da CoVid-19 invitandoci nel suo garage, dove custodisce con passione e amore le sue automobili personali In questa invasione di video, videodirette e videoperdite di ...

Il brasiliano stringe la mano a Mutu. Poi si fa tre volte il segno della croce ed entra in campo. In quattro minuti prova due allunghi e allarga un pallone sulla fascia. Sta ancora provando a prendere ...Horacio Pagani aggira l’isolamento da CoVid-19 invitandoci nel suo garage, dove custodisce con passione e amore le sue automobili personali In questa invasione di video, videodirette e videoperdite di ...