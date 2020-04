31 Marzo 2021 | riapertura confini e fine di ogni limitazione – Smettetela con le bufale a

Leggi su bufale

(Di domenica 12 aprile 2020) Non c’è due senza tre: per tutta la giornata di ieri non abbiamo fatto altro che esaminaretema #lockdown. Prima un messaggio virale che prometteva un impossibile calendario delladelle limitazioni, poi un suo omologo “redatto” su una triste imitazione di un documento ministeriale e adesso questo.FASE 1: PROGRAMMATA •14 Aprile Librerie e Cartolerie •18 Aprileaziende agricole e industriali FASE 2: IPOTESI •4 maggio Libera circolazione ma con obblighi come mascherine e distanza di sicurezza. •4 maggio Negozi tessili, di arredamento e d’abbigliamento con ingressi scaglionati, file lunghe e prenotazioni (no centri commerciali). •11 Maggio Tribunali ed uffici professionali •18 Maggio BAR E RISTORANTI ed altre attività di ristorazione con distanze da rispettare •25 Maggio Parrucchieri e ...