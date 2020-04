Ultime Notizie Roma del 11-04-2020 ore 18:10 (Di sabato 11 aprile 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno prezzi dell’ Istituto Palazzolo Don Gnocchi di Milano sono indagati dalla procura nell’ambito della vicenda dei contatti e delle morti nella RSA Milanese l’indagine e per diffusione colposa dell’epidemia è un omicidio e l’ambito della stessa inchiesta indagato anche il presidente del CdA della ampast la cooperativa di cui fanno parte i lavoratori della RSA la procura di Milano che Indaga sulle Pio Albergo Trivulzio punto a fare accertamenti nel fascicolo per epidemia colposa omicidio colposo a carico del direttore generale calicchio su Oltre 100 morti avvenute nel Istituto aperto un’inchiesta per epidemia colposa di omicidio colposo anche sulla casa di riposo di Mediglia provincia di Milano che fu la prima di cui si iniziò a parlare per un picco di 60 ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - Ultime notizie. A minuti il bollettino di Angelo Borrelli

Tornando ai numeri male la Lombardia, dove i nuovi contagi tornano a crescere. Oggi sono 1.544, ieri erano 1.246. e aumentano anche i decessi, 273 nelle ultime 24 ore. Sono 149 anche i ricoveri in più ...

Prosegue la serrata: altre tre settimane a casa, stop allo shopping nei giorni festivi

Ieri i contagiati hanno superato quota 5mila, con 129 nuovi casi positivi, anche se buone notizie arrivano dall’aumento dei dimessi e guariti, ora oltre mille, e dalla diminuzione dei decessi, scesi a ...

