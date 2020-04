Scholes rivela: «L’Inter voleva acquistarmi nell’estate del 2000» (Di sabato 11 aprile 2020) Paul Scholes ha rivelato un interessante retroscena legato alla sua carriera e a un possibile trasferimento all’Inter Paul Scholes ha parlato ai microfoni di BBC Radio 5 Live di un retroscena di mercato durante gli Europei del 2000 svelando la volontà dell’Inter di acquistarlo. Queste le parole dell’inglese riportate da Fcinternews.it. INTER – «Non ho mai saputo di nessuna squadra che volesse acquistarmi. Una volta però ricevetti la telefonata di un agente, era il vecchio agente di Bryan Robson. Mi chiamò mentre io ero ad Euro 2000 per chiedermi se fossi interessato ad andare all’Inter, ma questa è la sola e unica chiamata che ho mai avuto. Poi non ho sentito più nulla ed il manager non mi hai mai detto niente a riguardo. Stavo giocando nel club in cui ero cresciuto da ragazzino, ero un figlio del ... Leggi su calcionews24 “Avrei potuto giocare con l’Inter” - la rivelazione di Paul Scholes (Di sabato 11 aprile 2020) Paulhato un interessante retroscena legato alla sua carriera e a un possibile trasferimento all’Inter Paulha parlato ai microfoni di BBC Radio 5 Live di un retroscena di mercato durante gli Europei delsvelando la volontà dell’Inter di acquistarlo. Queste le parole dell’inglese riportate da Fcinternews.it. INTER – «Non ho mai saputo di nessuna squadra che volesse. Una volta però ricevetti la telefonata di un agente, era il vecchio agente di Bryan Robson. Mi chiamò mentre io ero ad Europer chiedermi se fossi interessato ad andare all’Inter, ma questa è la sola e unica chiamata che ho mai avuto. Poi non ho sentito più nulla ed il manager non mi hai mai detto niente a riguardo. Stavo giocando nel club in cui ero cresciuto da ragazzino, ero un figlio del ...

