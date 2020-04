Sampdoria | slittano le scadenze in tribunale per Ferrero | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 aprile 2020)prende tempo grazie al Coronavirus: leper Eleven Finance e Farvema fine maggio Come riporta Sampnews24.com Massimosta continuando a vedere procrastinate ledeldi Roma, che il 21 e il 23 marzo avrebbe dovuto decidere se accettare o meno la richiesta di concordato preventivo per le due società sull’orlo del fallimento (Farvem Real Estate ed Eleven Finance). Dapprima slittati a fine aprile, adesso i termini sono stati nuovamente rivisti. Le nuove date limite, entro il quale il numero uno blucerchiato sarà tenuto a presentare un piano di risanamento debiti delle proprie imprese, dovrebbero essere fissate per il 24 e 26 maggio. Leggi su Calcionews24.com