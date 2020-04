Papa “Conquistiamo diritto alla speranza, cessino guerre e aborti” (Di sabato 11 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Stanotte conquistiamo un diritto che non ci sara' tolto, il diritto alla speranza, una speranza che viene da Dio, non e' una pacca sulla spalla o un incoraggiamento di circostanza, e' un dono dal cielo che non potevamo procurarci da soli. In queste settimane abbiamo fatto salire al cielo la speranza, ma anche la speranza con l'andare avanti dei giorni puo' evaporare”. In una Basilica di San Pietro quasi del tutto vuota, con la presenza dei sacerdoti celebranti e poche altre persone, Papa Francesco durante la veglia pasquale ha pronunciato piu' volte la parola speranza. Attraverso le sue riflessioni ha voluto incoraggiare il popolo dei cristiani nei giorni terribili della pandemia. “Ecco l'annuncio pasquale, un annuncio di speranza. Gesu' desidera che portiamo la speranza nella vita di ogni giorno. Un annuncio di speranza che va portato a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Stanotte conquistiamo unche non ci sara' tolto, il, unache viene da Dio, non e' una pacca sulla spo un incoraggiamento di circostanza, e' un dono dal cielo che non potevamo procurarci da soli. In queste settimane abbiamo fatto salire al cielo la, ma anche lacon l'andare avanti dei giorni puo' evaporare”. In una Basilica di San Pietro quasi del tutto vuota, con la presenza dei sacerdoti celebranti e poche altre persone,Francesco durante la veglia pasquale ha pronunciato piu' volte la parola. Attraverso le sue riflessioni ha voluto incoraggiare il popolo dei cristiani nei giorni terribili della pandemia. “Ecco l'annuncio pasquale, un annuncio di. Gesu' desidera che portiamo lanella vita di ogni giorno. Un annuncio diche va portato a ...

