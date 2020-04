Paolo Bonolis a Verissimo: “Ho perso mio figlio quando aveva 4 anni” (Di sabato 11 aprile 2020) Il conduttore e showman Paolo Bonolis ha raccontato a Silvia Toffanin le sua storia familiare, ponendo l’accento sui suoi figli Fonte Instagram – sonoPaoloBonolisAccompagnato dalla moglie Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis con la sua solita ilarità ha fatto irruzione nel salotti di Verissimo. Notoriamente i toni delle interviste del programma di Canale 5 sono sempre seri ed emozionali, ma Bonolis è riuscito a cambiarne i connotati, affrontando tematiche piuttosto delicate con sorriso e sarcasmo. In particolar modo ha parlato dei suoi figli e degli errori commessi con loro in gioventù. Dopo la fine del primo matrimonio, l’ex consorte Diane Zoeller è emigrata negli Stati Uniti con il piccolo Stefano che aveva 4 anni e con Laura che ancora dove nascere. “A quei tempi ragionavo più dicendo io che noi. Crescendo ti ... Leggi su chenews STEFANO E MARTINA - FIGLI DI PAOLO BONOLIS/ "Con loro ero un papà assente"

