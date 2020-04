Mattarella: «Stiamo per vincere la lotta». Meloni: «Grazie per queste parole di speranza» (video) (Di sabato 11 aprile 2020) “Stiamo per vincere la lotta contro il virus, o quantomeno quella per ridurne al massimo la pericolosità”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si esprime così in un messaggio agli italiani in occasione della Pasqua. “Ci appreStiamo a vivere, domani, il giorno di Pasqua. È la ricorrenza di maggior significato per la Cristianità e una festa tradizionale importante per tutti. Quest’anno la vivremo in condizioni molto diverse dal consueto. Penseremo ai numerosi nostri concittadini morti per l’epidemia. Tante storie spezzate, affetti strappati, spesso all’improvviso. Per i loro familiari e per le comunità di cui erano parte il vuoto che essi hanno lasciato renderà questa giornata particolarmente triste”, dice Mattarella. “Questo giorno sarà vissuto diversamente anche dai tanti ... Leggi su secoloditalia Covid 19 - il messaggio di Mattarella : ”Stiamo per vincere la lotta contro il virus”

