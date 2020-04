RobertoBurioni : Il prof. @ProfLopalco medico, professore ordinario e che ha lavorato 10 anni in Svezia commenta un documento svedes… - paneEansi : RT @fanpage: In Svezia, senza lockdown, aumentano i contagi. Premier ammette: “Non abbiamo fatto abbastanza” - fanpage : In Svezia, senza lockdown, aumentano i contagi. Premier ammette: “Non abbiamo fatto abbastanza” - g_253 : RT @RobertoBurioni: Il prof. @ProfLopalco medico, professore ordinario e che ha lavorato 10 anni in Svezia commenta un documento svedese in… - chrcapuano : @mentecritica Secondo te non sarebbe stato peggio senza quarantena? Perfino la Svezia ha chiuso tutto e ora è in co… -

Svezia senza Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Svezia senza