FREDDO e NEVE per Pasqua? Guardate cosa accadde nel 2001

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 11 aprile 2020) Quest'annoe Pasquetta trascorreranno tra caldo e sole prevalente, a dispetto di una tradizione che vuole spesso unaavversa e fredda. Mai come quest'anno avremmo desiderato unadi tempo avverso, visto che la pandemia in corso ci impone di stare chiusi in casa. Gli improvvisi ritorni diinvernale spesso sono venuti a coincidere, anche nel recente passato, con le festivitàli. Maltempo esono più ricorrenti quando la festività cade a fine marzo, ma talvolta è successo anche ad aprile, l'ultima volta 5 anni fa. Colpi di coda invernali, molto importanti, si sono verificati persino nel cuore d'aprile: era ilquando lacadeva il 14 aprile e l'Italia piombò improvvisamente in pieno inverno. Un blocco d'aria fredda artica proveniente dal Nord Europa colpì in particolar modo ...