Coronavirus, report Iss: l'età media delle vittime è 78,5 anni (Di sabato 21 marzo 2020) L'età media dei pazienti deceduti e positivi al Coronavirus è 78,5 anni, e resta alto il numero delle vittime che hanno una o più patologie preesistenti. Sono alcuni dei dati contenuti nel report di approfondimento sui pazienti deceduti pubblicato dall'Iss sul sito Epicentro, realizzato su un campione statistico di 3200 vittime e basato sui dati disponibili al 20 marzo. Lo studio mostra inoltre che le donne decedute sono il 29,4% del totale. (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE NUOVE RESTRIZIONI). età degli uomini deceduti più alta rispetto a quella delle donne L'età mediana dei pazienti deceduti positivi al virus - spiega l'Iss - è più alta di oltre 15 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l'infezione (80,5 anni contro 63). Le donne decedute dopo aver contratto ...

Coronavirus - il report della Regione Il 19% dei morti non aveva patologie

Il farmaco è in sperimentazione anche in Italia Cura per il coronavirus, Il Remdesivir fa il pieno in Borsa. Le azioni del gruppo biotecnologico Gilead Sciences sono infatti schizzate del 16,1% a Wall ...

Aggiornamento dell’ASL TOSCANA NORD OVEST sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione ... Da qui la presenza di alcune discrepanze tra il report regionale e ...

