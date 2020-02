Il clima e il virus più pericoloso: l'uomo (Di venerdì 28 febbraio 2020) Sono significative le evidenze della quindicesima edizione del Global Risk Report del World Economic Forum. Un nutrito panel di esperti e decisori globali ha enunciato come i maggiori timori a lungo termine siano ormai tutti legati al clima e alla sua mancata salvaguardia. Nell’ordine, riporta il Sole 24 Ore: condizioni climatiche estreme; fallimento dell’azione a difesa del clima da parte di governi e imprese; disastri naturali; perdita di biodiversità; catastrofi causate dall’uomo. E’ la prima volta che nel report compaiono in tutte e cinque le posizioni di vertice rischi legati al clima e all’ambiente.Si capisce perché una platea così esperta e concreta abbia cominciato ad indicare con decisione il deterioramento del clima come una minaccia: basti pensare che nel 2018 ai governi i danni collaterali sono costati, è stimato, 168 ... Leggi su huffingtonpost

bafio55 : @matteorenzi Gia' che si e' in 'clima' di virus e vaccini, fatti preparare un vaccino contro la buffonaggine e la c… - SebyRusso3 : Questi stanno dentro a tutte le schifezze immaginabili, dai virus, al clima, alla stronzata sul genere. - chrideiuliis : In questo clima da psicosi collettiva, l'unico che non può permettersi di temere il contagio è lui: l'#architetto a… -