Gattuso: la squadra è stanca, chi gioca col Torino deve stare bene e battagliare (Di venerdì 28 febbraio 2020) “Devo far scendere in campo chi sta al cento per cento. Giochiamo contro una squadra fisicamente molto forte. Serve gente pronta a battagliare”. Rino Gattuso, in conferenza stampa, ammette di aver trovato il Napoli stanco dopo il Barcellona: “Ieri la squadra era molto stanca, e abbiamo deciso di farli rifiatare un po’ in palestra. Domani chi gioca deve stare bene al 100%”. L'articolo Gattuso: la squadra è stanca, chi gioca col Torino deve stare bene e battagliare ilNapolista. Leggi su ilnapolista

