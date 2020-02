Vieni da Me: trasmissione dell’11 febbraio 2020. In diretta gli ospiti di Caterina Balivo (Di martedì 11 febbraio 2020) Anche oggi non si farà attendere il programma Vieni da Me condotto come al solito da Caterina Balivo. Con inizio alle 14 su Rai 1, sulla scia di Sanremo, ospiti, interviste e dibattito in studio oltre ai giochi telefonici. Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su RaiPlay. Nell’ultima puntata di Vieni da Me, la prima dopo la conclusione del Festival di Sanremo vinto da Diodato, è stato dedicato tanto tempo ai personaggi e alle tematiche legate alla kermesse. Come prevedibile si è parlato tanto del litigio fra Bugo e Morgan, con ospite il compositore e direttore d’orchestra del loro brano, Simone Bertolotti. Tutti gli argomenti sono stati dibattuti da vari opinionisti, come Marco Baldini, Marco Mazzocchi, Davide Desario e Chiara Moscardelli. Grande attesa anche per la prima puntata di questa sera di Pechino Express, ed è quindi prevedibile che si parli anche del ... italiasera

italiaserait : Vieni da Me: trasmissione dell’11 febbraio 2020. In diretta gli ospiti di Caterina Balivo - micene_return : @Barbara72017405 @_hellotetectif Barbara noi ti adoriamo. Ma sei andata via dalla trasmissione? Nell'ultima regist… -