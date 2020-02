“Vergognati!”. GF Vip, Mariana Trevisan vuota il sacco. Serena Enardu demolita in diretta a Mattino Cinque (Di martedì 11 febbraio 2020) Miriana Trevisan protagonista a ‘Mattino 5’. Ospite di Federica Panicucci, la showgirl e ex compagno di Pago ha deciso di rompere il silenzio, raccontare la sua verità sul mancato ingresso nella casa annunciato sabato scorso a Verissimo da Alfonso Signorini e non ha risparmiato critiche a Serena Enardu. Mirian Trevisan ha svelato come, in realtà, la comunicazione data fosse sbagliata. Da giorni, lei stessa sapeva che sarebbe entrato nella Casa il fratello di Pago, Pedro. In realtà, Miriana ammette di non essere mai stata contattata dal programma per la puntata di ieri sera. Federica Panicucci ammette di non comprendere il comportamento della Enardu e, in particolar modo, è d’accordo con chi non approva il ‘like’. Stiamo parlando del ‘mi piace’ messo da Serena ad Alessandro Graziani, l’ex tentatore di Temptation Island Vip, pochi giorni prima di entrare nella Casa. Continua dopo la ... caffeinamagazine

