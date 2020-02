Un celebre modder di The Sims 4 è scomparso e i fan stanno facendo sopravvivere la sua eredità (Di martedì 11 febbraio 2020) Se avete giocato a The Sims 4 e vi siete dilettati con le mod, probabilmente non vi suonerà nuovo il nome Scumbumbo. Un modder di talento, è stato anche un personaggio importante nella community, dando sempre una mano per aiutare gli altri a migliorare le proprie creazioni. Scumbumbo è morto l'anno scorso, ma il suo lavoro è stato così importante per i giocatori che stanno ora gestendo il suo sito, e con esso le sue mod.Un gruppo di fan, amici e colleghi modder ha assunto la gestione del sito personale di Scumbumbo, lavorando dietro le quinte per assicurarsi che le sue mod vengano sempre aggiornate per rimanere compatibili e accessibili ad altri giocatori. Se non lo facessero, ad ogni aggiornamento di EA si rischierebbe l'incompatibilità dei contenuti creati da Scumbumbo.Queste mod coprono una varietà di cose, dal giardinaggio alla gravidanza, fino al divorzio, ai... tatuaggi per ... eurogamer

