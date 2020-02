Treni e stazioni, controlli Polfer: 5 arresti e 17 denunce (Di martedì 11 febbraio 2020) Roma – Cinque persone arrestate, 17 denunciate in stato di liberta’, 4808 persone identificate, 500 pattuglie impiegate in stazione, 106 a bordo treno; 240 Treni scortati e 13 contravvenzioni amministrative elevate, di cui 8 in violazione al regolamento di Polizia Ferroviaria. Questo e’ il bilancio dell’attivita’ della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nel corso della settimana scorsa, dei controlli nel “territorio ferroviario” in ambito regionale. Nella mattinata del 3 febbraio due cittadine straniere, di 25 e 40 anni, sono state arrestate da personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, responsabili del furto di un portafoglio ai danni di una viaggiatrice coreana, contenente documenti personali e carte di credito, oltre a denaro contante per la somma di 315 euro e 100.000 ... romadailynews

