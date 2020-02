Serena e Pago divisi al GF Vip | Alessandro Graziani: “Mi hanno spremuto” (Di martedì 11 febbraio 2020) Serena e Pago si sono allontanati al GF Vip dopo la lite di ieri sera in diretta a causa dei like sospetti al tentatore Alessandro Graziani. Lui ha commentato la vicenda Dopo la puntata di ieri Serena e Pago al GF Vip sono apparsi più lontani che mai. Il cantante sardo ha provato a ricostruire … L'articolo Serena e Pago divisi al GF Vip Alessandro Graziani: “Mi hanno spremuto” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

trash_italiano : Ma Serena e Pago non si sopportano più! Tutta quest’attenzione neanche fossero Brad e Jennifer o Gemma e Giorgio. #GFVIP - GrandeFratello : Il fratello di Pago entra a gamba tesa sull'entrata di Serena, sui suoi sentimenti, sulla sua voglia di ricominciar… - GrandeFratello : Dopo il confronto avvenuto in puntata con Pedro, fratello di Pago, Serena scoppia in lacrime: 'Ti farò sempre del m… -