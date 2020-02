Ricetta Chiacchiere di Carnevale: come prepararle con il Bimby (Di martedì 11 febbraio 2020) Le frappe rappresentano un must del periodo di febbraio. Vengono chiamate anche Bugie o Chiacchiere e rimangono un dolce tipico Carnevalesco sempre irresistibile. Sono un dolce croccante, friabile e bolloso profumato al limone o all’arancia. Vengono preparate in tutta Italia ma hanno in ogni regione, o addirittura città, un nome differente. La loro Ricetta è invece la stessa. La Ricetta con il Bimby ci permette di realizzare in poco tempo uno dei dolci Carnevaleschi più amati. Ingredienti 300 gr di farina 2 uova 50 gr di zucchero 1 pizzico di sale buccia di limone grattugiata 3 cucchiai di olio di semi 3 cucchiai di vino bianco 3 cucchiai di limoncello 100 gr di zucchero a velo olio di semi Il tempo di preparazione è di circa 50 minuti. Procedimento Inserire la farina, le uova, lo zucchero, l’olio, la ... velvetgossip

FrancyCucina : ???????????????????????????????????????????????????????????? ??? Buongiorno, il fritto di mattina proprio no?? Io intanto vi lascio la ricetta, po… - FrancyCucina : ???????????????????????????????????????????????????????????? ??? Buongiorno, il fritto di mattina proprio no?? Io intanto vi lascio la ricetta, po… - IdahNielsen : RT @PoliMichela2: Buongiorno a tutti, chiacchiere al cioccolato, trovate la ricetta su -