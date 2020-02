Nuovi codici tributo Agenzia delle Entrate: le istruzioni e chi deve seguirle (Di martedì 11 febbraio 2020) Nuovi codici tributo Agenzia delle Entrate: le istruzioni e chi deve seguirle Con la risoluzione numero 4 del 4 febbraio, l’Agenzia delle Entrate rende noti i Nuovi codici tributo che bisognerà utilizzare per i versamenti tramite F24 conseguenti alle comunicazioni sul mancato pagamento dei debiti contratti con l’erario. Nuovi codici tributo: chi può utilizzarli Se la rettifica segnalata dall’Agenzia viene ritenuta corretta si potranno continuare a utilizzare le coordinate di pagamento come indicate nella comunicazione. Infatti, come specificato proprio dall’AdE, i Nuovi codici tributo servono esclusivamente al contribuente che intende pagare il debito erariale solo per una quota dell’importo totale richiesto: i Nuovi codici identificano diverse tipologie di soggetti e di attività e si riferiscono di volta in volta al recupero dell’imposta, degli interessi o delle sanzioni ... termometropolitico

