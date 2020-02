MANAGER BUGO: "MAI MANI ADDOSSO A MORGAN"/ Valerio Soave: "Vede complotti ovunque..." (Di martedì 11 febbraio 2020) Valerio Soave, MANAGER di BUGO, si difende dalle accuse di MORGAN: "Mai messo le MANI ADDOSSO. Salvatelo dai suoi deliri o lo avrete sulla coscienza". ilsussidiario

RomyCasanuova : @eleonoradaniele- In merito alla trasmissione di oggi sull'argomento Morgan - Bugo, Morgan non lo amo ma si conosce… - Giuly200000 : RT @GPasqui: Sanremo 2020, parla Valerio Soave (il manager di Bugo): 'Morgan è in pericolo. Andrebbe aiutato, non condannato' #StorieItalia… - ziomuro : RT @GPasqui: Sanremo 2020, parla Valerio Soave (il manager di Bugo): 'Morgan è in pericolo. Andrebbe aiutato, non condannato' #StorieItalia… -