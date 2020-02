GF Vip, Serena Enardu a Pago: “Non posso snaturarmi, ti farei sempre del male” (Di martedì 11 febbraio 2020) Dopo la discussione sul like di troppo ad Alessandro Graziani nel corso della puntata, Serena e Pago durante la notte cercano un chiarimento in giardino. Lui, nonostante la delusione, la sprona a non mollare e dice di voler passare il San Valentino con lei: "Ora devi pensare solo a noi due". Serena però è in lacrime: "Non ce la faccio più, la nostra storia non è finita solo per Temptation Island". fanpage

