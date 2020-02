Coronavirus: più di 1.000 morti in Cina, oltre 100 in un giorno. Oms: "Minaccia globale" (Di martedì 11 febbraio 2020) Il bilancio dei morti causati dal nuovo Coronavirus è ancora in aumento: sono 1.016 le vittime della polmonite virale in Cina secondo le informazioni diffuse dalle autorità di Pechino, le stesse che secondo alcuni media occidentali hanno inviato 300 giornalisti istruiti dal regime a Wuhan con la missione di diffondere solo notizie ottimistiche. Coronavirus: 'Incubazione potrebbe durare fino a 24 giorni' Gli studi dell’epidemiologo cinese Zhong Nanshan, conosciuto a livello internazionale per il lavoro svolto nella gestione della Sars Cosa molto difficile, visti gli oltre 100 morti di ieri, dai 97 del giorno prima, con la provincia focolaio di Hubei che ha registrato 103 delle ultime 108 vittime. Salgono invece a 37.626 in tutto i casi di contagio nel paese asiatico.Intanto stamattina a Ginevra, in Svizzera, è iniziato il ... blogo

