Come starnutire in pubblico: può essere pericoloso farlo in questo modo (Di martedì 11 febbraio 2020) starnutire in pubblico non è mai stato così preoccupante Come in quest’ultimo periodo. E non è certo questione di galateo. La paura per la trasmissione del coronavirus e, più in generale, i tipici casi di influenza stagionale, hanno portato molte persone a domandarsi quale sia il modo migliore di starnutire di fronte agli altri. Le buone maniere sono importanti, soprattutto quando si prendono i mezzi di trasporto per andare a lavoro, a stretto contatto con molte altre persone. Basta uno starnuto di troppo per disturbare il proprio vicino di posto o spaventarlo. D’altronde, chi è che vuole ammalarsi? Alla domanda ha risposto il settimanale “Vivere sani e belli”, supportandosi della spiegazione dell’infettivologo Roberto Burioni: Roberto Burioni di recente ha spiegato che, per evitare la trasmissione di virus attraverso le goccioline di saliva che si emettono ... velvetgossip

homveless : Raga mi immagino già domani all’orale che mentre parlo inizio a starnutire esattamente come sto facendo ora ogni secondo - anna_sorbi : Ci ripenso come i cornuti...l’esimio proff consiglia, o meglio intima di lavarsi le mani spesso e starnutire nel go… - HisukeV_chan : Ho appena tirato un tuono dei miei che mi avrà sentito mezzo condomino ???? due secondi dopo sento quella di sopra st… -