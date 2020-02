Caos cimiteri, licenziati seppellitori: 40 salme in frigo. Il Comune scrive alla Questura (Di martedì 11 febbraio 2020) Caos sul passaggio di cantiere della gestione dei cimiteri cittadini. Scaduto l'appalto di 3 anni, il Comune, dopo una serie di proroghe, ha lanciato una mini-gara di 5 mesi. Ma i tempi per il nuovo affidamento sono lunghi, mentre le vecchie ditte si rifiutano di continuare. Oggi cimiteri chiusi: 38 salme sono finite nelle celle frigo. Rischio Caos per altre 2 settimane. fanpage

