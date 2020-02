Bomba esplode sotto l’auto privata di un carabiniere: nessun ferito (Di martedì 11 febbraio 2020) Dramma nella notte a Ruvo di Puglia: una Bomba è esplosa sotto all’auto di un carabiniere del Nucleo radiomobile della compagnia di Andria. Da quanto si apprende, l’ordigno artigianale era stato collocato al di sotto del mezzo nel parcheggio sotto l’abitazione. L’auto privata, inoltre, è andata distrutta. Fortunatamente, però, non si registrano feriti. Sono in corso le indagini dei militari dell’Arma. Bomba sotto l’auto di un carabiniere Paura nella notte fra lunedì 10 e martedì 11 febbraio: i cittadini di Ruvo di Puglia, intorno alle 2:30 hanno avvertito un boato. Una Bomba, infatti, è esplosa nella notte sotto all’auto privata di un carabiniere della compagnia radiomobile di Andria, che era parcheggiata sotto casa. La deflagrazione ha distrutto la Fiat Sedici ma fortunatamente non ha causato alcun ferito. Secondo i primi rilievi dei militari ... notizie

SkyTG24 : Bomba esplode sotto auto carabiniere a Ruvo di Puglia, nel Barese - CaratiGmail : RT @SkyTG24: Bomba esplode sotto auto carabiniere a Ruvo di Puglia, nel Barese - JohSogos : RT @SkyTG24: Bomba esplode sotto auto carabiniere a Ruvo di Puglia, nel Barese -