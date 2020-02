All’Old Trafford torna il tifo all’impiedi: una zona riservata ai tifosi nostalgici (Di martedì 11 febbraio 2020) E anche il tormentone degli stadi inglesi ordinati, con il pubblico sempre seduto, sta per finire. Il Manchester United ha fatto richiesta di poter installare i cosiddetti “rail seating”, ovvero posti non-a-sedere, che potranno essere occupati dai tifosi che proprio non riescono a seguire le partite da seduti. E stanno pensando ad una porzione di stadio ben delimitata, nell’angolo nord-est dello stadio, per un massimo di 1.500 posti. Non è la risposta inglese agli scioperi del tifo contro i regolamenti d’uso degli stadi, come da noi. E’ solo una questione di rendere sicuro un modo tradizionale di assister ad una partita. Lo United, uno dei principali sostenitori della sicurezza allo stadio, ha presentato la richiesta al Safety Advisory Group a dicembre. Il club ritiene che l’introduzione di questo tipo di posti “migliorerà la sicurezza degli ... ilnapolista

