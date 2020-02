Alfonso Signorini, il grande amore di una vita è stato un politico: ritorno di fiamma? (Di martedì 11 febbraio 2020) È lui a rendere noti i particolari più intimi e privati della vita dei vip, ma della sua – di vita privata – non si parla mai abbastanza. Eppure, Alfonso Signorini, tra amori durati un ventennio, cambi repentini di vita e carriere, malattie superate e coming out ha un’esistenza strutturata come un romanzo. Ed è innegabile che tra i protagonisti principali ci sia il grande amore Paolo Galimberti, imprenditore e politico che dalla vita di Signorini non è mai uscito di scena. Il compagno e i rapporti con la famiglia Galimberti e Signorini hanno cominciato a frequentarsi circa 20 anni fa. Il compagno del giornalista è un imprenditore (socio di Euronics), presidente dei giovani di Confcommercio, consigliere del CNEL, ma anche uomo chiave nella politica di destra. Galimberti è stato vice presidente tesoriere di Forza Italia in Lombardia. I due non hanno mai nascosto la relazione, ... thesocialpost

