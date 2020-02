West of Dead: una nuova beta per il twin-stick shooter realizzato da ex Lionhead (Di lunedì 10 febbraio 2020) West of Dead, il nuovo twin-stick shooter realizzato da ex-sviluppatori Lionhead, è stato annunciato nel corso dell'evento Microsoft X019, ed era stata resa disponibile subito una beta del gioco nel mese di novembre 2019.Ora, apprendiamo che il gioco di Upstream Arcade e Raw Fury tornerà disponibile in una nuova fase di test su PC e Xbox One.Venerdì 14 febbraio potremo tornare a vestire i panni dell'antieroe William Mason, doppiato da Ron Perlman (Hellboy, Sons of Anarchy), un non morto nonché cacciatore di taglie che dovrà farsi strada in livelli generati proceduralmente sfruttando in modo tattico ogni copertura e crivellando di proiettili tutte le minacce che si porranno sul suo cammino.Leggi altro... eurogamer

