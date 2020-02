Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2020 ore 17:15 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2020 ORE 17.05 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PONTINA E VIA DEL MARE E RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DA VIA LAURENTINA ALLA DIRAMANZIONE Roma SUD. SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E CAMPOLEONE DI LANUVIO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DA CASTEL DI DECIMA A SPINACETO DIREZIONE Roma SEGNALIAMO CHE DA STA NOTTE FINO AL 14 FEBBRAIO SUL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA DI SELVA CADIDA IN CARREGIATA INTERNA E’ PREVISTA LA CHIUSURA PER LAVORI DELLA CORSIA CENTRALE E DI SORPASSO MENTRE. IN ESTERNA FINO ALL’ 11 FEBBRAIO SARANNO IN VECE CHIUSE LE CORSIE ... romadailynews

