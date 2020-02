Vanessa Incontrada vittima di insulti sul fisico: “Viviamo in un mondo di cretini” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Ospite qualche tempo fa a Domenica In, Vanessa Incontrada è tornata a parlare delle offese subite, soprattutto sui social, riguardo al peso preso dopo la gravidanza. vittima del bodyshaming, la Incontrada ha rivolto un pensiero ai suoi haters, ecco cosa ha dichiarato. Vanessa Incontrada vittima di body shaming: “Viviamo in un mondo di cretini” Ospite della trasmissione Rai Domenica In, Vanessa Incontrada ha raccontato degli attacchi subiti sui social a causa del suo peso. vittima di body shaming, la conduttrice ha rivelato di essersi sentita molto ferita dalle offese ricevute dopo aver preso peso a causa della gravidanza e nel salotto di Domenica In, l’attrice ha voluto sottolineare ancora il suo pensiero riguardo gli attacchi degli haters: “Viviamo in un mondo cretino per certi aspetti”, ha detto l’attrice spagnola a Mara Venier. “Sentire parlare solo dei miei chili in più mi ha ... velvetgossip

MeanGorgeous : RT @bubinoblog: Nella fascia oraria 21:15-23:15, ovvero la sovrapposizione tra Vanessa Incontrada e Barbara d'Urso. #ComeunaMadre 4.991.00… - FloraPiachica : RT @bubinoblog: Nella fascia oraria 21:15-23:15, ovvero la sovrapposizione tra Vanessa Incontrada e Barbara d'Urso. #ComeunaMadre 4.991.00… - andreapalazzo2 : RT @bubinoblog: Nella fascia oraria 21:15-23:15, ovvero la sovrapposizione tra Vanessa Incontrada e Barbara d'Urso. #ComeunaMadre 4.991.00… -