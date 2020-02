Traffico Roma del 10-02-2020 ore 07:30 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Traffico SOSTENUTO SUL RACCORDO ANULARE , PIU’ INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE STESSA SUTUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE PER Traffico SI STA IN CODA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA IN CITTA’ SEMPRE IN ENTRATA A Roma TROVIAMO POI CODE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE ED ANCORA SULLA VIA APPIA TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E VIA DI CAPANNELLE PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34 . ———————– AUTORE: MASSIMO VESCHI In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo Traffico Roma del 10-02-2020 ore 07:30 proviene da RomaDailyNews. romadailynews

