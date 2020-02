Space Channel 5 VR: Kinda Funky News Flash! sta per arrivare su PSVR (Di lunedì 10 febbraio 2020) Grounding Inc. annuncia che il capitolo VR di Space Channel 5 uscirà il 25 febbraio 2020 in Nord America, Centro e Sud America, e il 26 febbraio in Giappone, Europa e Oceania. Space Channel 5 VR: Kinda Funky News Flash! sarà disponibile come software scaricabile per PlayStation VR (PSVR) al momento del lancio sul PlayStation Store per $ 39,99. Questo è il primo gioco standalone della serie musicale di Sega uscito in 18 anni. Serie che ha anche festeggiato il suo 20° anniversario il 16 dicembre 2019.Leggi altro... eurogamer

