Sarri Juventus, ora che succede? Manca il bel gioco e due dati fanno allarmare! (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sarri Juventus- Arrivato in bianconero per rivoluzionare l’aspetto qualitativo del gioco bianconero, Maurizio Sarri non è riuscito ancora a perfezionare le sue idee dopo circa 6 mesi sulla panchina della Juventus. Un doppio dato starebbe allarmando i tifosi bianconeri e gli addetti ai lavori: attacco meno prolifico della passata stagione e attacco più sterile rispetto all’ultima stagione di Massimiliano Allegri. Ora che succede? Sarri Juventus, tempo al tempo: serve pazienza Come sottolineato in più di un’occasione dallo stesso tecnico bianconero e da tutta la società bianconera, Sarri avrà bisogno di tempo per inculcare la sua idea di calcio nelle menti dei suoi uomini. Leggi anche: Paratici Juventus, futuro lontano dai bianconeri: i dettagli Nella seconda parte di stagione potremmo assistere ad una Juventus più solida e determinata, complica il fiato sul collo di ... juvedipendenza

forumJuventus : La rosa della Juventus, sprovvista di doppioni, non è costruita per giocare sempre con lo stesso modulo. Uno dei pu… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa pre #VeronaJuve di Mister #Sarri. ??Seguitela LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : ? La conferenza di Maurizio Sarri inizia alle 13:15 CET ?? ?? LIVE su @JuventusTV ?? -