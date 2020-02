Previsioni Meteo a lungo termine: difficile scalfire quest’Anticiclone, minacce fredde artiche per la 3ª decade di Febbraio? (Di lunedì 10 febbraio 2020) Previsioni Meteo a lungo termine – La circolazione sul Mediterraneo, ma a vasta scala su gran parte dell’Europa centro-meridionale, continuerebbe a essere egemonizzata dall’alta pressione, stando alle simulazioni prevalenti della gran parte dei centri di calcolo. Egemonia, tuttavia, non vuol dire stazionamento rigido e persistente, della figura anticiclonica, ancora più, poi, relativamente ad aree più circoscritte, come quelle centrali mediterranee di nostro interesse. Sono da mettere nel conto certamente delle oscillazioni dell’asse anticiclonico, oscillazioni che, talora, potrebbero anche dare un orientamento più meridiano all’alta pressione, permettendo, di contro, qualche possibile incursione di aria subpolare verso il nostro bacino. Va rilevato che molto spesso dinamiche anticicloniche esasperate, verso latitudini sempre più elevate, possono portare, ... meteoweb.eu

bizcommunityit : Meteo: PASQUA 2020, ecco la DATA di quest'anno e la TENDENZA delle previsioni. Ci sono Cattive Notizie - Notiziedi_it : Tempesta Ciara, venti a 200 km/h in Europa. Le previsioni meteo per l’Italia -