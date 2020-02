Oscar 2020 | Laura Dern vince e fa un ringraziamento speciale (Di lunedì 10 febbraio 2020) Laura Dern ha vinto l’Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in Storia di un Matrimonio, disponibile su Netflix. Laura Dern frequenta gli Oscar da quando aveva sette anni, poiché è la figlia della coppia di Hollywood Bruce Dern e Diane Ladd. Per 45 anni ha visto altri attori e cineasti portare … L'articolo Oscar 2020 Laura Dern vince e fa un ringraziamento speciale proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

SkyTG24 : #Oscars Brad Pitt ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista.#BradPitt ?? La sua carriera in 20 f… - Agenzia_Ansa : Premio Oscar 2020, quattro premi a Parasite. Joaquin Phoenix e Renee Zellweger migliori attori #Oscars #ANSA - CNNIndonesia : Nonton Live Streaming Piala Oscar 2020 di Sini -